Українця врятував приклад Усика та Ломаченка

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) міг завершити кар'єру 8 років тому.

Про це він нещодавно розповів.

"Були думки закінчити з боксом і ці думки були на першому плані. Але завдяки прикладу Саші і Васі, які спробували перейти в професіонали, я вирішив: "А чому б не спробувати". Зараз я про це не шкодую", - розповів Гвоздик.

Нагадаємо, Гвоздик розповів, хто з українських боксерів незабаром може стати чемпіоном світу.

Раніше, Гвоздик планував виграти титул WBO.