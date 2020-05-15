Тайсон Ф'юрі прокоментував своїх потенційних суперників

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі не планує найближчим часом битися проти Олександра Усика.

Про це розповів сам боксер.

"Спочатку в мене залишалося три бої за контрактом, тепер - два. У планах у мене є Вайлдер та Джошуа. Мені 31 рік, я в хороших кондиціях, у чудовому настрої. Тренуюся 3-4 рази на день. Є ще багато боксерів, з якими я міг би боксувати. Є Ділліан Вайт, Джаррелл Міллер, Кубрат Пулєв, Енді Руїс, Луїс Ортіс, Даніель Дюбуа, Джо Джойс. Крім того, Ефе Аджагба - великий нігерійський олімпієць, а також Тоні Йока, олімпійський чемпіон із Франції", - розповів Ф’юрі.

Раніше повідомлялося, що Джошуа підпише з Ф’юрі контракт на два поєдинки.

Також, Вайлдер може отримати 10 млн доларів за відмову бою з Ф’юрі.