В'ячеслав Сенченко прокоментував припинення співпраці із Sparta Boxing Promotion

Колишній чемпіон світу і чинний тренер В'ячеслав Сенченко та четверо боксерів припинили співпрацю з компанією Sparta Boxing Promotion.

Про це розповів сам тренер.

"Андрій Великовский, Карен Чухаджян, Зоравор Петросян, Єгор Великовский, і я як тренер, більше не представляємо Sparta Boxing Promotion. Інвестори і промоутери, дали хлопцям можливість далі самостійно вибирати собі менеджера і промоутерську компанію", - розповів Сенченко.

Нагадаємо, гонорари Ломаченка можуть різко скоротитися.