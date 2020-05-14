Усика запідозрили у тому, що він був завербований спецслужбами РФ

Український боксер Олександр Усик знімався у російському фільмі тому, що був завербований спецслужбами Росії.

Про це заявив заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай.

"Я не знайомий з ним особисто і не знаю його як людину. Але однозначно можу сказати, що не поважаю його вчинок - зйомки в цьому абсолютно пропагандистському ролику.

Маючи певний досвід у протидії інформаційно-психологічним операціям Російської Федерації, у мене є підозра, що Усик свідомо чи несвідомо був завербований спецслужбами РФ.

Це ніяке не звинувачення, це не означає, що він якийсь спеціальний агент. Може, він несвідомо. Але я не думаю, що він зовсім глуха людина, щоб не розуміти, до чого призводять його заяви", - зазначив Гай.