Усика запідозрили у тому, що він був завербований спецслужбами РФ

Джерело - sport.ua.
Український боксер Олександр Усик знімався у російському фільмі тому, що був завербований спецслужбами Росії.
Про це заявив заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай.
"Я не знайомий з ним особисто і не знаю його як людину. Але однозначно можу сказати, що не поважаю його вчинок - зйомки в цьому абсолютно пропагандистському ролику.
Маючи певний досвід у протидії інформаційно-психологічним операціям Російської Федерації, у мене є підозра, що Усик свідомо чи несвідомо був завербований спецслужбами РФ.
Це ніяке не звинувачення, це не означає, що він якийсь спеціальний агент. Може, він несвідомо. Але я не думаю, що він зовсім глуха людина, щоб не розуміти, до чого призводять його заяви", - зазначив Гай.
Раніше, Усик і Ломаченко були включені в базу даних сайту Миротворець.