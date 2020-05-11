Усик: Даних про бій з Чісорою поки немає

Український суперважковаговик Олександр Усик не знає дати свого бою проти британця Дерека Чісори.

Про це розповів сам боксер.

"Багато хто запитує про поєдинок. Я сам в замішанні. Ми спілкуємося з менеджерами, які організовують поєдинки. На цю мить ситуація начебто попускається, але даних про те, коли і де буде поєдинок, поки немає.

Тому нам смиренно доводиться тренуватися і чекати свого часу", - сказав Усик.