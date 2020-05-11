 Усик: Даних про бій з Чісорою поки немає | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Даних про бій з Чісорою поки немає

Вчора 23:38 967 0
Олександр Усик прокоментував свій наступний бій
Усик: Даних про бій з Чісорою поки немає
#Усик

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Усик не знає дати свого бою проти британця Дерека Чісори.

Про це розповів сам боксер.

"Багато хто запитує про поєдинок. Я сам в замішанні. Ми спілкуємося з менеджерами, які організовують поєдинки. На цю мить ситуація начебто попускається, але даних про те, коли і де буде поєдинок, поки немає.

Тому нам смиренно доводиться тренуватися і чекати свого часу", - сказав Усик.

 
 
 
 
 
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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Раніше, Усик відповів на виклик українського борця.

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