Усик: Даних про бій з Чісорою поки немає

Джерело - Чемпіон.
Український суперважковаговик Олександр Усик не знає дати свого бою проти британця Дерека Чісори.
Про це розповів сам боксер.
"Багато хто запитує про поєдинок. Я сам в замішанні. Ми спілкуємося з менеджерами, які організовують поєдинки. На цю мить ситуація начебто попускається, але даних про те, коли і де буде поєдинок, поки немає.
Тому нам смиренно доводиться тренуватися і чекати свого часу", - сказав Усик.
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Раніше, Усик відповів на виклик українського борця.