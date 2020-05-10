Крім Ломаченка, потрапили лише бійці, які вже завершили кар’єру

Джерело - Главком.

Український боксер, чемпіон світу в легкій вазі, Василь Ломаченко (14-1; 10 КО) увійшов до списку ТОП-5 найшвидших бійців в історії WBC.

Про це повідомляє прес-служба WBC.

До списку, крім Ломаченка, потрапили лише бійці, які вже завершили кар’єру - абсолютний чемпіон світу в середній вазі Пернелл Вітакер, чемпіон світу в п’яти вагових категоріях Шуґар Рей Леонард, єдиний боксер у історії, що почав професійну кар'єру у напівсередній вазі, а згодом здобув титул у важкій категорії Рой Джонс-молодший, а також чемпіон світу за двома версіями в першій півсередній вазі Амір Ган.

Нагадаємо, що нещодавно Василь Ломаченко разом зі своїм товаришем Олександром Усиком після зйомок у пропагандистському російському фільмі про московське православ’я удостоївся ще одного визнання - був включений до бази Миротворця.