Тайсон: Боги війни розбудили мене

Легендарний Майк Тайсон налаштований рішуче щодо свого повернення і знову відчуває себе незламним боксером.

Про це сказав сам боксер.

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"Зараз я відчуваю, що мене не зупинити. Боги війни розбудили мене. Вони розпалили моє его, і я знову хочу відправитися на війну.

Тільки уявіть: якщо я вийти в ринг і буду битися, то зможу допомогти всім тим людям і тваринам, про які ми говорили. Саме це і є головною метою ", - цитує Майка Тайсона boxingnews24.