Мак-Грегор прийняв виклик легендарного чемпіона

Конор Мак-Грегор може повернутися у бокс

Ексчемпіон UFС ірландець Конор Мак-Грегор знову може опинитися на боксерському рингу в поєдинку проти глави промоутерської організації Golden Boy Promotions легендарного боксера Оскара Де Ла Хойї.

Про це повідомляє boxingscene.com.

Де Ла Хойя недавно заявив, що йому знадобилося б не більше двох раундів, щоб розправитися з Конором.

Мак-Грегор не змусив себе довго чекати з відповіддю.

"Я приймаю твій виклик, Оскар Де Ла Хойя", - написав Мак-Грегор.

Раніше повідомлялося, що повернення Мак-Грегора залежить від турніру UFC 249.