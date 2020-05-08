В Усика та Ломаченка любов до України може бути інша, ніж у Миротворця - Шатернікова

Аліна Шатернікова прокоментувала включення Усика та Ломаченка у базу Миротворець

Джерело - Чемпіон.

Колишня українська боксерка Аліна Шатернікова стала на захист Олександра Усика та Василя Ломаченка, яких внесли в базу Миротворця через участь у російському пропагандистському фільмі про церкви.

Про це розповіла сама боксерка у Facebook.

"Так, вони не ідеальні, як і кожен з нас, вони можуть помилятися, як і кожен з нас, вони можуть бути далекі від реалій подій на Сході, так врешті-решт вони можуть бути схильні до впливу адептів радянського союзу. Вони ж просто люди…

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