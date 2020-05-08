В Усика та Ломаченка любов до України може бути інша, ніж у Миротворця - Шатернікова

Джерело - Чемпіон.
Колишня українська боксерка Аліна Шатернікова стала на захист Олександра Усика та Василя Ломаченка, яких внесли в базу Миротворця через участь у російському пропагандистському фільмі про церкви.
Про це розповіла сама боксерка у Facebook.
"Так, вони не ідеальні, як і кожен з нас, вони можуть помилятися, як і кожен з нас, вони можуть бути далекі від реалій подій на Сході, так врешті-решт вони можуть бути схильні до впливу адептів радянського союзу. Вони ж просто люди…
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Їх любов до України може бути інша, ніж у творців Миротворця, але я абсолютно точно знаю, що вони люблять Україну, що вони цінують і з трепетом ставляться до нашої національної символіки, що вони пишаються, що народилися на цій землі і виховувалися в українських традиціях", - розповіла Шатернікова.