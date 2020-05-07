Федерація боксу Росії готова виступити з ініціативою видати російське громадянство українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку.

Про це заявив генеральний секретар федерації Умар Кремлєв.

"У базу Миротворець включають не зрадників України, а навпаки - зрадники включають людей в цю вигадану базу. Ми готові надати Усику та Ломаченку російське громадянство, якщо ці десятки виродків на Україні будуть сіяти негатив навколо цих чудових спортсменів. Ми такими спортсменами пишаємося. І готові надати їм громадянство, якщо це потрібно. Аби вони боксували і радували уболівальників на Україні, в Росії і в усьому світі", - зазначив Кремлєв.