Володар пояса WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд бажає провести бої зі Пакьяо і Спенсом.

Про це заявив сам боксер.

"Два бою, які я хотів би отримати? Пакьяо, а потім Спенс. Спочатку Менні, тому що він не так вже й довго збирається залишатися в боксі. А я хотів би мати його ім'я в своєму резюме. Ну а вже потім Спенс, тому що цей бій хочуть побачити все.

Я намагаюся домогтися зустрічі з Пакьяо з 2015 року. Це не секрет, що це великий поєдинок, якого я чекаю з нетерпінням. З того часу, що я претендую на зустріч з ним, він встиг побитися з Ріосом, Варгасом, з Бредлі. Не знаю, що це було. Думаю, їм просто не подобається мій стиль.

Зараз він вже знаходиться близько до завершення кар'єри і, напевно, вся справа в грошах. А за бій зі мною або з Спенсом він добре заробить", - зазначив Кроуфорд.