 Чісора: Готовий битися з Усиком без уболівальників | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
30 років тому київське Динамо знищило Локомотив і виграло останній Кубок СРСР
Вчора 21:06 772
Стали відомі заходи безпеки для відновлення чемпіонату України
Вчора 21:40 325
Стаховський: Які царі? Там регулярні війська Росії
Вчора 21:24 419
Суркіс хоче повернути Реброва у київське Динамо
Вчора 16:10 2334
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Вчора 13:52 8373 4
Бундесліга знову відклала відновлення сезону
Вчора 11:55 928
Чухаджян підписав контракт з американськими промоутерами
Вчора 10:33 2008
Вілліан домовився про перехід у Тоттенгем
Вчора 08:44 2179
У ФІФА назвали умови введення 5 замін у матчі
Вчора 08:12 1833
Ломаченко: Ми з Росією по суті є одним народом
05.05.2020 23:03 3139 5
Блоги
30 років тому київське Динамо знищило Локомотив і виграло останній Кубок СРСР
30 років тому київське Динамо знищило Локомотив і виграло останній Кубок СРСР Андрій Твердохліб
Вчора 21:06 772
Помстимося і переможемо! Зозуля привітав українських воїнів з Днем піхоти
Помстимося і переможемо! Зозуля привітав українських воїнів з Днем піхоти Valeriy Ruchka
Вчора 19:57 1064 3
Діди воювали. Український чемпіон світу та Європи запустив флешмоб до Дня побєди
Діди воювали. Український чемпіон світу та Європи запустив флешмоб до Дня побєди Valeriy Ruchka
Вчора 17:28 495
Той самий фільм про один народ від Усика і Ломаченка
Той самий фільм про один народ від Усика і Ломаченка Valeriy Ruchka
Вчора 15:09 1087 2
Відео дня. Яна Шемякіна потренувалася прямо обабіч села
Відео дня. Яна Шемякіна потренувалася прямо обабіч села Андрій Твердохліб
Вчора 14:57 443
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною Андрій Твердохліб
Вчора 14:04 766
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Вчора 13:52 8371 4
5 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів
5 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів Valeriy Ruchka
Вчора 13:21 2667
Ми один народ. Ломачено і Усик знялися у російському фільмі про церкву
Ми один народ. Ломачено і Усик знялися у російському фільмі про церкву Valeriy Ruchka
05.05.2020 21:33 5550 8
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Андрій Твердохліб
05.05.2020 19:31 3080
Про ідеального коментатора, Чилі, канал Футбол, армію та українських спортсменів - Роберто Моралес
Про ідеального коментатора, Чилі, канал Футбол, армію та українських спортсменів - Роберто Моралес Valeriy Ruchka
05.05.2020 17:25 437
Усик з одного удару нокаутував "диванного експерта"
Усик з одного удару нокаутував "диванного експерта" Valeriy Ruchka
05.05.2020 13:32 4741 1
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Андрій Твердохліб
05.05.2020 11:42 1743
Про Бердиєва в Динамо та повернення Яросласького - Ігор Циганик
Про Бердиєва в Динамо та повернення Яросласького - Ігор Циганик Valeriy Ruchka
05.05.2020 11:24 3220
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 32-й день народження
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 32-й день народження Valeriy Ruchka
04.05.2020 22:48 1239
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
6 Травня 2020
23:55 Футбол Феллаїні і Вітсель врятували рідний клуб від припинення існування 433
23:40 Футбол Ювентус підтвердив, що Дибала вилікувався від коронавірусу 453
23:25 Футбол Стала відома дата відновлення Ліги чемпіонів 622
23:10 Футбол Гравець Торіно заразився коронавірусом 587
22:54 Бокс Чісора: Готовий битися з Усиком без уболівальників 869
22:40 Футбол Каладзе: Іноді я йшов з половини занять у Лобановського 1181
22:25 Футбол У Росії достроково завершать футбольний сезон 1059 1
22:09 Бокс Колишній чемпіон світу: Заради бою з Тайсоном я б повернувся на ринг 1272
21:55 Теніс Стаховський: Пояснити Усику можна: Джошуа б'є аперкот у третьому раунді, і все з'ясовано 520
21:40 Футбол Стали відомі заходи безпеки для відновлення чемпіонату України 325
21:24 Теніс Стаховський: Які царі? Там регулярні війська Росії 419
21:09 Бокс Дрозд: Поки не поспішав би говорити, що Усик переб'є всіх топів 1199
21:06 Блог 30 років тому київське Динамо знищило Локомотив і виграло останній Кубок СРСР 772
20:55 Футбол Ліверпуль хоче придбати колишнього гравця Динамо 1476
20:40 Бокс Тайсону пропонують побитися з колишнім футболістом 1491
20:25 Футбол Бабич: В УПЛ має бути 12 стабільних клубів 1296
20:10 Футбол Смалійчук оголосив неймовірні плани на посаді президента УПЛ 1269
19:57 Блог Помстимося і переможемо! Зозуля привітав українських воїнів з Днем піхоти 1064 3
19:55 Футбол У Бельгії заборонили відновлювати футбольний сезон 1353
19:39 Хокей Генеральний спонсор російської хокейної ліги покінчив життя самогубством 1807
19:24 Футбол Колишній гравець збірної України хоче працювати у Динамо 1626
19:09 Бокс Усик: Я не змушую синів вчити щось, а просто ходять до церкви 1422
18:55 ММА Фергюсон здав тест на коронавірус 1316
18:39 Бокс Льюїс назвав Кличка найрозумнішим суперником у кар'єрі 1604
18:25 Футбол Брюгге скористається опцією викупу Соболя 1720

Чісора: Готовий битися з Усиком без уболівальників

Вчора 22:54 869 0
Британець розповів, як варто проводити бій без уболівальників
Чісора: Готовий битися з Усиком без уболівальників
#Чісора, #Усик

Джерело - Seconds Out.

Бій боксера Дерека Чісори проти українця Олександра Усика цілком може відбутися без уболівальників.

Про це заявив британський боксер.

"Бій з Усиком може відбутися при закритих трибунах. Але спершу нам потрібно визначитися, коли ми будемо битися. Я буду битися і з уболівальниками, і без. Я просто готовий битися. Зі мною все нормально, тіло готове. Так, я трохи наїв зайвого, але ми це швидко зженемо.

Битися без уболівальників буде складно. Доведеться шукати мотивацію. Думаю, нам доведеться адаптуватися до ситуації. Думаю, якщо ми будемо битися за зачиненими трибунах, то потрібно хоча б звук уболівальників включити, як це роблять у Голлівуді.

Усик - лисиця. Він дуже хороший хлопець, неймовірний хлопець. Я думаю, що з ним потрібно витягнути свою рушницю і піти вперед з ним.

Ми не знаємо, як він збирається справлятися з великим супертяжем, але він повинен знати. Як би там не було, це буде хороший бій. Я спробую набрати кращу форму і видати кращий поєдинок", - сказав Чісора.

Бій повинен був відбутися 23-го травня, але його перенесли на невизначений термін.

Раніше, Дрозд зазначав, що поки не поспішав би говорити, що Усик переб'є всіх топів.

Коментарі ()