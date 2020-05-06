Чісора: Готовий битися з Усиком без уболівальників

Бій боксера Дерека Чісори проти українця Олександра Усика цілком може відбутися без уболівальників.

Про це заявив британський боксер.

"Бій з Усиком може відбутися при закритих трибунах. Але спершу нам потрібно визначитися, коли ми будемо битися. Я буду битися і з уболівальниками, і без. Я просто готовий битися. Зі мною все нормально, тіло готове. Так, я трохи наїв зайвого, але ми це швидко зженемо.

Битися без уболівальників буде складно. Доведеться шукати мотивацію. Думаю, нам доведеться адаптуватися до ситуації. Думаю, якщо ми будемо битися за зачиненими трибунах, то потрібно хоча б звук уболівальників включити, як це роблять у Голлівуді.

Усик - лисиця. Він дуже хороший хлопець, неймовірний хлопець. Я думаю, що з ним потрібно витягнути свою рушницю і піти вперед з ним.

Ми не знаємо, як він збирається справлятися з великим супертяжем, але він повинен знати. Як би там не було, це буде хороший бій. Я спробую набрати кращу форму і видати кращий поєдинок", - сказав Чісора.