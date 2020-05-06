Український боксер Олександр Усик може вдарити, але він не летить стрімголов нокаутувати.

Про це заявив ексчемпіон світу у важкій вазі росіянин Григорій Дрозд.

"У нього все добре, але є питання, на які він повинен відповісти всім і в насамперед самому собі. Ось його перший бій в надважкій вазі. Все класно, здорово, але думаю, що у багатьох фахівців були питання, тому що боксер був зовсім не топового рівня.

Все одно, хороший середній боксер, але це не топи, про яких всі говорять. Як він буде боксувати з Ф'юрі, з Вайлдером, з крутими хлопцями - не знаю, це питання. Я бачу, Саша - фаворит. Він дуже талановитий хлопець. Хто говорить, що у нього немає удару, я думаю, що вони глибоко помиляються.

Якщо буде можливість вдарити - він вдарить, але він не летить стрімголов нокаутувати. У Сашка, безумовно, великі перспективи в надважкій вазі, але сказати, що ось він піднявся і переб'є всіх топів, я б поки не поспішав", - сказав Дрозд.