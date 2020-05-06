Редкач: Подякуймо Зеленському, а не будемо обзивати клоуном

Завдяки Володимиру Зеленському в Україні не 1,2 мільйона хворих на коронавірус, а всього 12 тисяч.

Про це заявив боксер Іван Редкач.

"Дивлюся українські новини і офігеваю. Якщо щиро хочеш зробити щось хороше, якщо не такий, як усі, то відразу записують в клоуни. Наприклад, нашого президента Зеленського.

Людина зробила те, чого не зробили ні в США, ні в Італії, ні в Іспанії, ні в Росії. Він вчасно оголосив карантин. Але тепер кожен ублюдок кидає в нього камені і звинувачує в тому, що люди сидять без роботи і бізнес страждає.

Хлопці, ви чого? В Україні завдяки Володі не 1,2 млн хворих, а всього 12 тисяч. І померлих не 70 тисяч, а всього 300 чоловік. Ви гляньте на крутий Євросоюз. В Іспанії, Італії, Великобританії, Німеччини - в кожній з цих країн близько 200 тисяч хворих і по 25-30 тисяч людей померли, і вони нічого не можуть з цим зробити.

Зеленський вчасно все побачив і врятував тисячі життів, які в наших жебраків лікарнях з жебраками людьми не змогли б врятувати. Тому давайте краще скажемо йому дякую, а не будемо обзивати клоуном і тим, хто нічого не розуміє", - написав Редкач.