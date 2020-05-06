Редкач: Подякуймо Зеленському, а не будемо обзивати клоуном

Джерело - Чемпіон.
Завдяки Володимиру Зеленському в Україні не 1,2 мільйона хворих на коронавірус, а всього 12 тисяч.
Про це заявив боксер Іван Редкач.
"Дивлюся українські новини і офігеваю. Якщо щиро хочеш зробити щось хороше, якщо не такий, як усі, то відразу записують в клоуни. Наприклад, нашого президента Зеленського.
Людина зробила те, чого не зробили ні в США, ні в Італії, ні в Іспанії, ні в Росії. Він вчасно оголосив карантин. Але тепер кожен ублюдок кидає в нього камені і звинувачує в тому, що люди сидять без роботи і бізнес страждає.
Хлопці, ви чого? В Україні завдяки Володі не 1,2 млн хворих, а всього 12 тисяч. І померлих не 70 тисяч, а всього 300 чоловік. Ви гляньте на крутий Євросоюз. В Іспанії, Італії, Великобританії, Німеччини - в кожній з цих країн близько 200 тисяч хворих і по 25-30 тисяч людей померли, і вони нічого не можуть з цим зробити.
Зеленський вчасно все побачив і врятував тисячі життів, які в наших жебраків лікарнях з жебраками людьми не змогли б врятувати. Тому давайте краще скажемо йому дякую, а не будемо обзивати клоуном і тим, хто нічого не розуміє", - написав Редкач.
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Смотрю украинские новости и офигеваю. Если искренне хочешь сделать что-то хорошее, если не такой как все то сразу записывают в клоуны. вот например нашего президента Зеленского . Человек сделал то чего не сделали ни в США, ни в Италии, Испании, ни в России. Он во время обьявил карантин и теперь каждый ублюдок бросает в него камни и обвиняет в том что люди сидят без работы и бизнес страдает . Ребята - вы чего??? В Украине благодаря Володе не 1 млн 200 тыс заболевших, а всего 12 тысяч . И умерших не 70 000 , а всего 300 человек. Вы гляньте на крутой Евросоюз в Испании , Италии, Великобритании , Германии , в каждой из этих стран около 200 тыс заболевших и по 25-30 тыс людей умерло и они ничего не могут с этим сделать. Зеленский вовремя все увидел, и спас тысячи жизней, которые в наших нищих больницах с нищими людьми не смогли бы спасти. Поэтому давайте лучше скажем все ему спасибо а не будем обзывать клоуном и тем кто ничего не соображает . Он что-то таки соображает и верб что точно хочет что-то сделать для всех нас. Хотя может ещё и не знает до конца как . Спасибо Владимир Зеленский! @zelenskiy_official @zelenskiy_official @olenazelenska_official 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Нагадаємо, Редкач вимагає вигнати із команди Усика тренера-росіянина.