Руїс розпочав роботу з тренером Альвареса

Енді Руїс отримав нового тренера

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі мексиканець Енді Руїс (33-2, 22 КО) після поразки від Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) припинив співпрацю зі своїм тренером Менні Роблесом.

Про це повідомляє Fightnews.info.

Руїс тривалий час знаходився без наставника, але кілька тижнів тому з'явилася інформація про те, що мексиканець хоче працювати під керівництвом тренера знаменитого земляка Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) Едді Рейносо.

На своїй сторінці в Instagram Рейносо опублікував спільну фотографію з Руїсом і Канело, повідомивши, що ексчемпіон став його новим підопічним.

"Ласкаво просимо в команду, Енді", - написав Рейносо.

Раніше, Арум заявив про можливу швидку організацію бою Джошуа - Ф'юрі.