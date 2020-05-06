 Руїс розпочав роботу з тренером Альвареса | Бокс | Champion.com.ua
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Руїс розпочав роботу з тренером Альвареса

Сьогодні 11:45 760 0
Енді Руїс отримав нового тренера
Руїс розпочав роботу з тренером Альвареса
#Руїс, #Альварес

Джерело - xsport.ua.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі мексиканець Енді Руїс (33-2, 22 КО) після поразки від Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) припинив співпрацю зі своїм тренером Менні Роблесом.

Про це повідомляє Fightnews.info.

Руїс тривалий час знаходився без наставника, але кілька тижнів тому з'явилася інформація про те, що мексиканець хоче працювати під керівництвом тренера знаменитого земляка Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) Едді Рейносо.

На своїй сторінці в Instagram Рейносо опублікував спільну фотографію з Руїсом і Канело, повідомивши, що ексчемпіон став його новим підопічним.

"Ласкаво просимо в команду, Енді", - написав Рейносо.

 
 
 
 
 
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Bienvenido al equipo andy!!vamos a darle y bien!👊🏼🇲🇽👊🏼@canelo @oscarvaldez56 @kingryang @cubanflash2016 @luisnerynp @cesar_rey_martinez #noboxingnolife #enboxeo🇲🇽manda

Публикация от EDDY REYNOSO (@caneloteam)

Раніше, Арум заявив про можливу швидку організацію бою Джошуа - Ф'юрі.

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