Коронавірус може допомогти в організації бою чемпіона світу в суперважкій ваги за версіями WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це заявив керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"З глядачами або без них ми не можемо організувати третій бій Ф'юрі з Вайлдером, так як Тайсон не може повернутися в США через заборону на поїздки з Великобританії. Вайлдер також не може потрапити в Англію. Чи можливо через це організувати бій Ф'юрі з Джошуа? Все можливо.

Зараз ми працюємо з тим, що ніхто не має подібного досвіду. Мені 88 років, але я ніколи не працював в подібних умовах. Але все можливо. Ми повинні сідати і обговорювати, як ми будемо рухатися далі.

Все в Великобританії хочуть бачити бій двох британських чемпіонів Ф'юрі і Джошуа. Коли це може статися? Я не знаю.

Я також є промоутером Кубрата Пулєва, і на наступному тижні ми говоримо з Едді Хирний про те, як це зробити бій Джошуа проти Пулєва", - зазначив Арум.