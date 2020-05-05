Пулєв: Я зруйную плани Джошуа на бій з Ф'юрі

Болгарський боксер Кубрат Пулєв має намір перемогти Ентоні Джошуа і не дати йому шансу на об'єднавчий бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив болгарин.

"Джошуа не може зараз вести переговори з Ф'юрі, тому то у нього підписаний контракт на бій зі мною. А у Ф'юрі контракт на бій з Вайлдером. І ні я, ні Деонтей від своїх поєдинків відмовлятися не будемо.

Я зруйную плани Джошуа на битву з Ф'юрі.

Бій без уболівальників? Навіть якщо так, то це все одно буде цікавий поєдинок. Поки довелося все відкласти, але, впевнений, скоро ми зустрінемося в рингу", - зазначив Пулєв.