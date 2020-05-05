Пулєв: Очевидно, що Джошуа мене боїться

Чемпіон за версіями WBA / IBF / WBO з Британії Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) не горить бажанням виходити на ринг проти Кубрата Пулєва.

Про це заявив болгарин.

"Я думаю, очевидно, що він боїться. Не бачу жодної іншої причини, щоб вимагати проведення бою у Лондоні. Ми пропонували чотири різні локації - від Стамбула до Лас-Вегаса, Нью-Йорка або Саудівської Аравії. Після чого я отримав відповідь, що Джошуа буде битися тільки у Лондоні, а в іншому випадку ніякої бій взагалі не відбудеться.

Звичайно, я погодився на цю умову. Мені-то взагалі без різниці, що це буде за місце. Наприклад, я ніколи не просив, щоб бій відбувся у Софії. Навпаки, з самого початку професійної кар'єри я хотів, щоб поєдинок проходив на нейтральній території, адже це чесно стосовно обох боксерів. Для справжнього бійця взагалі немає такого поняття, як ідеальна локація, тому що він може битися де завгодно і ні про що не турбуватися", - зазначив Пулєв.