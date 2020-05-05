 Редкач пояснив, як і чому виник скандал із тренером Усика | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач пояснив, як і чому виник скандал із тренером Усика

Сьогодні 18:27 513 0
Редкач пояснив, як і чому виник скандал із тренером Усика

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО)  пояснив ситуацію з приводу свого конфлікту з тренером українського суперважковаговика Олександра Усика (17-0, 13 КО) Сергієм Лапін.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я б хотів почати з того що Сергій Лапін не зовсім коректно прокоментував мій коментар на репост Ветерано блог. Я відповів на питання одного з підписників, я висловив свою думку, мою точку зору, і не більше.

Я був, чесно зізнатися, здивований, коли побачив грубий коментар з боку Сергія. На грубість грубістю я не відповів. Сергій на цьому не зупинився .... і пішов ряд грубощів з його боку.

Я за свободу слова, але ця свобода несе за собою відповідальність .... І Сергій, як представник Олександра Усика, а головне, як син, особисто мною шановного, Сергія Юрійовича Лапіна, все-таки повинен стежити за своїм лексиконом.

Необґрунтовані і недоречні коментарі про те, що я нібито досі проживаю з бойфрендом, я перепрошую, не можу залишити просто так. Я батько двох дітей, а взагалі трьох і таке на мою адресу я не буду просто так опускати. А взагалі, я не гомофоб і мені не важливо який у кого паспорт і віросповідання, кожен живе як хоче ... Головне, щоб людина була людиною, а не "п ******* м" по життю - це страшніше я вважаю"

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"Я знімав квартиру з сусідом і це нормально, особливо, в Америці. Я сам заробляю собі на життя, своєю працею, сам без допомоги кого-небудь, за мною немає гучних імен ...

Ну а що стосовно Російського паспорта Сергія ... Він є у нього, є і є, і чого так нервувати .... в крайньому разі паспорт справжній на відміну від диплома психолога.

Сергій завів і розвів на рівному місці те, чого робити зовсім не варто, але ми за свободу слова, але за слово потрібно нести відповідальність. Я підписався під кожним своїм словом.

Кожну виховану людину з дитинства вчили що зі старшими людьми потрібно дотримуватися субординації, і ставитися до них з повагою. Соціальні мережі зробили можливим те, що зараз кожен диванний експерт, може написати будь-яку гидоту шановним і заслуженим людям - таким, як Василь Ломаченко та Олександр Усик, а всіх інших, значить, Сергій дозволяє собі ображати публічно і погрожувати і не боячись за це понести відповідальність, Сергій обіцяв і мені вибити (зуби) білий паркан, коли в Америку приїде ".

Так хто і чиїм ім'ям в цьому випадку прикривається? Тільки в Америці культу немає і відповідати потрібно за законом як за зроблене, а й навіть просто за сказане! І тут великий менеджер і тренер шановного і заслуженого спортсмена потягне за собою всю команду. Такий представник команди! Так ось, я б детальніше хотів зупинитися на патріотизмі Сергія, він виставив сканкопії своїх документів, про те, що він громадянин України і прославляв Україну на міжнародній арені. Це правда, що він прославляв і за це йому честь і хвала, але був час, коли Сергій Сергійович заплутався, кого б він хотів прославляти. Йшов 2016 рік, а ми всі чудово пам'ятаємо, що це за час - Крим вже повністю був повністю під Росією. Так ось, щоб було чітко зрозуміло, кого в той час прославляв Сергій надаю відео з чемпіонату Росії з боксу, він виступав ".

Бій Лапіна з 2:53:12

"Там ви побачите С. Лапіна, який прославляв збірну України, але на жаль не в екіпіровці нашої національної збірної. Логіка Сергія зрозуміла, не маючи ніяких перспектив в українському боксі, маючи сім'ю в Криму і не вміючи нічого робити, крім як боксувати, він і заплутався кого і як прославляти. Я не засуджую його за те, що у нього є російський паспорт, він просто був заручником ситуації, коли потрібно було робити вибір і він як справжній і чесний хлопець, якого вчили поважати старших, вирішив зберегти собі старий український паспорт і природно обзавівся новим російським, так на всякий випадок. Ясна річ, що і його молодший брат Даніель, викликався в збірну Росії, напевно їздив на міжнародні змагання і явно використовуючи не український паспорт, який він зберіг, як і його старший брат. Ось, що розповідає про участь своїх дітей іменитий тренер С.Ю. Лапін ".

"В Академії Боксу Лапіна в Криму Сергій як і тато, як і Даніель, є засновниками. І у всіх ідентифікаційний код явно неукраїнський ... Згідно з даними ЕГРЮЛ засновниками Академія Боксу С.Ю. Лапіна є 3 фізичні особи: Лапін Сергій Юрійович, ІПН-+524908875787, Лапін Сергій Сергійович, ІПН-+910220965527, Лапін Даніель Сергійович, ІПН-+910211731875.

Так от питання - коли Сергій каже про патріотизм і прославляння України, сплачуючи податки в країні, через яку загинули десятки тисяч українських військових і яка окупувала Крим, нормально йому спиться?

Я думаю, що ця інформація буде дуже цікава ресурсу Миротворець, яка як раз і займається такого роду патріотами як Сергій. Скажу більше, буде цікаво подивитися дані, які я дуже сподіваюся, люб'язно надасть російська сторона про перетин україно-російського кордону громадянином Росії-України або пасажиром С.С. Лапін. Тоді я впевнений, все стане на свої місця".

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