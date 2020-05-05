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Колишній суперник Усика кинув виклик Ф'юрі

Сьогодні 17:25 781 0
Хантер хоче битися з чемпіоном
Колишній суперник Усика кинув виклик Ф'юрі
#Хантер, #Усик

Джерело - vringe.com.

Боксер Майкл Хантер, який три роки тому безуспішно спробував відібрати у Олександра Усика (17-0, 13 КО) пояс WBO у важкій вазі, бажає провести бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам екссуперник українця.

"Ідеальний опонент? Мені подобається це питання. Мій ідеальний опонент буде Ділліан Вайт. Може бути, Тайсон Ф'юрі. Але вважаю, Ділліан доступніший. Якщо мені запропонують бій з Уайтом, я гарантую, що прийму його.

Натягну Тайсона Ф'юрі. Він знає це. Ми повинні були битися з ним двічі. Чому він не побився зі мною двічі? Що є то є.

Той, хто прийшов до бою зі мною після депресії, проблем з наркотиками - без шансів, взагалі ніяк. Ділліан Вайт, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа... Мій розум занадто стійок до цього", - заявив Хантер.

Майкл Хантер в останньому бою в грудні минулого року в Саудівській Аравії звів внічию поєдинок з Олександром Повєткіним.

Раніше, Арум заявив про можливу швидку організацію бою Джошуа - Ф'юрі.

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