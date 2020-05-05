Пандемія коронавірусу та карантин вплинуть на бокс.

Про це розповіла віцепрезидент Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова у Facebook.

"Яким б великим оптимістом я не була, але світ після пандемії зміниться, а це значить, що і в професіональному боксі відбудуться зміни. Що я маю на увазі, роблячи такий прогноз? Гонорарний фонд боксерів у цілому в світі буде істотно знижений (і для зірок, і для проспектів, і для опонентів), та й кількість боксерських івентів, як у Європі, так і в світі буде в рази менший.

Можу припустити, що як наслідок — конкуренція в боксі стане жорсткішою. Адже кожен буде прагнути не потрапити на лаву запасних. Та частина промоутерів, які були більше як меценати, вони покинуть цей ринок з огляду на загальну економічну кризу. Виживуть лише ті, які міцно стоять на ногах, хоча, і їм доведеться несолодко. Наприклад, британський промоутер Едді Гірн загорівся ідеєю проведення івентів у готелі, де буде такий собі міні-табір з усіма учасниками вечора боксу, окрім глядачів звичайно. Щось нагадує імпровізовану локацію для обсервації. І робити в таких умовах телевізійний боксерський контент з усіма сучасними штуками для цього", - розповіла Шатернікова.