Перші боксерські поєдинки без глядачів можуть відбутися на початку червня.

Про це розповів глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Є впевненість, що як тільки ми затвердимо протоколи, зможемо знову проводити бої без глядачів. Я сподіваюся, що це вийде зробити на початку червня. Ми будемо стежити за здоров'ям усіх боксерів, їх кутів, чиновників і всього персоналу. Вірю, що протягом травня вони схвалять пропозицію.

У кожного виду спорту є свої проблеми, але їх можна вирішити. Мені все одно, скільки ми боїв будемо проводити в місяць, я маю намір це зробити в безпечних умовах для боксерів і їх сімей, щоб ніхто не заразився і не помер", - розповів Арум.