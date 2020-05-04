Легендарному боксеру Мухаммеду Алі було б непросто протистояти значним габаритам нинішнього чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсону Ф'юрі.

Про це заявив керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Як би Алі впорався з Ф'юрі? Це питання не дає мені спокою. До того, як на 3,5 роки залишитися без боксу, Алі був зовсім неймовірний. Ніхто не міг його торкнутися, настільки швидким він був. Але в Алі було 191 см росту, і йому протистояли суперники з такими ж габаритами. А як би він боксував з 206-сантиметровим опонентом, який, до того ж, є неймовірним боксером з класною роботою ніг?

Ні, я не бачу, як Алі протистоїть такому гіганту, як Ф'юрі. У нас в ті часи теж були великі хлопці, але вони були повільні і незграбні. Але все змінилося. Подивіться на Ф'юрі, Джошуа, Вайлдера. Вони всі потужні мужики. Хоча, можливо, в наші дні і Алі був би побільше через харчування. Все змінилося", - сказав Арум.