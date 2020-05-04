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Гвоздик: Усик має розібрати Чісору

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Олександр Гвоздик прокоментував бій Усик - Чісора
Гвоздик: Усик має розібрати Чісору
#Усик, #Чісора, #Гвоздик

Джерело - Pro Boxing UA.

Британський боксер Дерек Чісора є найправильнішим суперником для Олександра Усика.

Про це розповів колишній чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

"Ось хтось говорить: Ой, куди на Чісору. Це ж такий сильний боєць. Краще провести бій з кимось слабший. Дай когось слабший, вони скажуть: Це нікуди не годиться. Мішки, а не суперники. Мені здається, що Чісора - це справжній природний супертяж. Він не топовий спортсмен, але міцний середняк.

Я думаю, що це найправильніший суперник для Усика зараз. Це однозначно сильніший суперник, ніж був до цього, але все одно далеко не рівень Усика. Думаю, що Саша повинен розбиратися з ним без якихось проблем", - розповів Гвоздик.

Нагадаємо, Редкач вимагає вигнати із команди Усика тренера-росіянина.

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