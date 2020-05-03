Пулєв готовий відмовитися від бою з Джошуа

Претендент на титул чемпіона світу за версією IBF Кубрат Пулєв не виключає можливості того, що відмовиться від бою з Ентоні Джошуа на користь об'єднавчого поєдинку британця проти Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив болгарин.

"Я готовий до бою з Джошуа, так що не знаю. Ніхто не знає. Я хочу цього поєдинку.

Якщо хтось прийде до мене, розповість і запропонує мені щось, може бути я відмовлюся. Не знаю, але я хочу цього бою. Я готовий і вірю, що цей бій відбудеться в цьому році. Я довго чекав Ентоні Джошуа. Я давно претендую на цей поєдинок, але я відкритий до розмови, без проблем. Але я хочу цього бою і крапка. Я готовий битися де завгодно.

Джошуа заявив, що хоче битися в Лондоні? Ок, немає проблем", - зазначив Пулєв.