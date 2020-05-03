Легенда світового боксу Майк Тайсон з дитинства піддавався гіпнозу для психологічного впливу і виховання жорстокості до суперників.

Про це заявив сам колишній боксер.

"Раніше я піддавався професійного гіпнозу по два-три рази на день. Перед спарингами, тренуваннями, боями. Моя мета була одна - знищити суперника. Мій тренер не хотів, щоб я був чутливим. Він хотів, щоб я нічого не відчував. Він постійно говорив, що почуття нічого не значать, що вони тільки відволікають мене. Ти розслаблений, повністю зосереджується на темряві і порожнечі. Мене гіпнотизували з 12 років. Я ж просто був зосереджений на люті, на тому, що я - люта тварина", - зазначив Тайсон.