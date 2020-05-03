Усик: Я потрапив у лапи слави у 19 років, я ж типу зірка

Ранні успіхи у боксерській кар'єрі суперважковику Олександру Усику дали відчути себе справжньою зіркою.

Про це заявив сам боксер.

"Я потрапив в лапи слави, це сталося в 19 років. Я став призером чемпіонату Європи серед дорослих. Вау, я став майстром міжнародного класу, у мене підвищилася зарплата, дали премію навіть. Природно, я думав, що дуже крутий. Пам'ятаю, навіть посварилися з дружиною і навіть типу розійшлися.

Я ж типу зірка. Як Мак-Грегор. Але я прийшов до свого духовного наставника. Що відбувається зі мною? І ось якось з його допомогою ми обійшли це.

Я програв наступний чемпіонат України, не поїхав на чемпіонат Європи і взагалі пішов в іншу категорію", - розповів Усик.