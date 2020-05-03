Американець розповів про своє ставлення до України

Джерело - LuckyPunchNet.

Видатний американський тренер Джеймс Алі Башир, який наразі входить до тренерського штабу українця Владислава Сіренка, любить Україну і місцевих боксерів.

Про це заявив сам американець.

"Я люблю Україну, люблю місцевих боксерів. Не можу дочекатися, коли знову прилечу сюди після того, як карантин пройде. Тому можете мене чекати. Я відчуваю себе українцем, я, напевно, дійсно їм є" - заявив Башир.

Нагадаємо, свого часу Алі Башир був тренером відомих українських боксерів Володимира Кличка та Олександра Усика.

Раніше, Валуєв пояснив, чому припинив спілкуватися з Кличком.