Валуєв пояснив, чому припинив спілкуватися з Кличком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі росіянин Микола Валуєв перестав спілкуватися з "вічним" чемпіоном WBC Віталієм Кличком.

Про це розповів сам росіянин.

"У нас з Віталієм дуже періодичні відносини, особливо після 2014 року. Оскільки ми більше говоримо про спорт, тут навряд чи є місце політичним міркуванням. Я скажу, що мені дуже не сподобалося те, що відбувалося в Україні. Я і досі так вважаю.

Напевно, це послужило причиною абсолютного припинення нашого спілкування. Хоча я думаю, що при зустрічі ми б, безумовно, знайшли тему для розмови. Бо куди б нас доля не закидала, світ спорту людей так чи інакше об'єднує", - сказав Валуєв.