Ф'юрі готовий боксувати до 40 років

Тайсон Ф'юрі прокоментував своє майбутнє у боксі

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не бачить для себе конкурентів у суперважкій вазі.

Про це розповів сам британський боксер.

"Я буду виходити на ринг до тих пір, поки мені не виповниться 40. Я вже думав про це, і в будь-якому випадку мені більше нічого робити. Так що так, я цілком можу продовжувати битися. Я все одно не бачу нікого, хто міг би кинути мені виклик. Я недавно розправився з найкращим із них. Найжорсткішим суперником у важкій вазі є Деонтей Вайлдер, і ми всі бачили, що сталося з ним в останній раз", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Джошуа - Ф'юрі планується у грудні в Саудівській Аравії.