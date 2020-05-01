 Бій Джошуа - Ф'юрі планується у грудні в Саудівській Аравії | Бокс | Champion.com.ua
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Бій Джошуа - Ф'юрі планується у грудні в Саудівській Аравії

Сьогодні 12:40 355 0
Залишилося розв'язувати питання з Пулєвим і Вайлдером
Бій Джошуа - Ф'юрі планується у грудні в Саудівській Аравії
#Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Команди Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) почали переговори про поєдинок.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Бій планується в грудні в Саудівській Аравії. На кону буде стояти статус абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі - пояса WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring і статус лінійного чемпіона.

Але спершу команди британців повинні вирішити свої справи з іншими суперниками. Джошуа зобов'язаний провести захист пояса IBF від Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО), тоді як Ф'юрі повинен провести третій бій з Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО). З болгарином і американцем ведуться переговори про відстрочку.

Раніше, Ф'юрі зазначав, що вважає себе найкращим боксером всіх часів.

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