Бій Джошуа - Ф'юрі планується у грудні в Саудівській Аравії

Команди Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) почали переговори про поєдинок.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Бій планується в грудні в Саудівській Аравії. На кону буде стояти статус абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі - пояса WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring і статус лінійного чемпіона.

Sources tell The Athletic a Tyson Fury-Anthony Joshua bout is in talks for December in Saudi Arabia. Fury owes Deontay Wilder rematch so step-aside money necessary if Wilder agrees. MTK leading discussions with Eddie Hearn and Team Wilder (Top Rank/Frank Warren in loop)