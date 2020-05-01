Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі зміг би перемогти Майка Тайсона на піку його кар'єри.

Про це заявив сам британець.

"Знаєте, не люблю всі ці віртуальні бої. Не хочу себе порівнювати з героями рингу. Вважаю це неповагою.

Але моя відповідь наступна: я б побив будь-яку істоту, народжену від людської матері. Я дуже ціную і поважаю всіх героїв минулого, тому не скажу цю фразу про когось конкретно. Але в глибині душі не вірю, що хтось із них зміг би мене побити.

Так, я вважаю себе найкращим боксером, який коли-небудь жив на цій планеті. Найкращим в усі часи, в усі покоління", - зазначив Ф'юрі.