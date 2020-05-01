Відомий український боксер Іван Редкач вважає, що Василь Ломаченко погарячкував з хрестами оливковими на дверях.

Про це заявив Редкач.

"А те, що сарказм і гумор для багатьох це взагалі загадка і поняття, які не пояснюються, так це теж не моя проблема! Так, я вважаю що Василь (Ломаченко) погарячкував з хрестами оливковими на дверях, буває, ну, а з іншого боку, це його вибір і знайшлися ті, які побігли це робити і знайшлися такі як я, хто посміявся.

Заблокував мене Ломаченко - це його вибір, це його право... Хтось відкритий до критики, хтось ні, хтось готовий це прочитати, послухати, подивитися, а комусь простіше зникнути. І це право й вибір кожного, який теж потрібно поважати. Так ось я куплю квиток на Теофімо Лопеса і поставлю гроші на нього. Це мій вільний вибір, мені він і як боксер і як людина приємніший і в моєму виборі немає нічого антипатріотичного, а більше того, сепаратизму. Це мій вибір!", - написав Редкач.