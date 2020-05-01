 Редкач: Ломаченко мене заблокував, буду вболівати за Лопеса | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач: Ломаченко мене заблокував, буду вболівати за Лопеса

Сьогодні 11:51 1073 0
Українець висловився про боксера Ломаченка
Редкач: Ломаченко мене заблокував, буду вболівати за Лопеса
#Редкач, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Відомий український боксер Іван Редкач вважає, що Василь Ломаченко погарячкував з хрестами оливковими на дверях.

Про це заявив Редкач.

"А те, що сарказм і гумор для багатьох це взагалі загадка і поняття, які не пояснюються, так це теж не моя проблема! Так, я вважаю що Василь (Ломаченко) погарячкував з хрестами оливковими на дверях, буває, ну, а з іншого боку, це його вибір і знайшлися ті, які побігли це робити і знайшлися такі як я, хто посміявся.

Заблокував мене Ломаченко - це його вибір, це його право... Хтось відкритий до критики, хтось ні, хтось готовий це прочитати, послухати, подивитися, а комусь простіше зникнути. І це право й вибір кожного, який теж потрібно поважати. Так ось я куплю квиток на Теофімо Лопеса і поставлю гроші на нього. Це мій вільний вибір, мені він і як боксер і як людина приємніший і в моєму виборі немає нічого антипатріотичного, а більше того, сепаратизму. Це мій вибір!", - написав Редкач.

 
 
 
 
 
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Какая логигика, какой сепаратизм....Кому то нравится черное кому то белое, мне вообщн розовоый цвет нравится. Кто то любит яблоки кто то груши, кто то ест мясо а кто то на него смотреть не может...кто -то слушает Лободу @lobodaofficial а кто- то Джентфер Лопес. @jlo Так я к примеру, пойду на Дженифер Лопес - это мой выбор. Если вся украина пойдет на Лободу, молодцы это их выбор, я все равно пойду на Дженифер Лопес, мне песни ее по душе больше и шоу ее мне нравятся, это мои деньги и я решу без общественного стадного мнения на кого мне билет купить. И здесь нет ничего личного. Это выбор. Захотел волосы покрасил в розовой захотел ввиде флага украины..и единственное важное мнение это мнение родных, им нравится мне нравится....мы рады. Это мое личное проявление любви к родине, называйте это как хотите....я так чувствую и так делаю! И если мой выбор не в пользу Украинского боксера так это не от того что я Родину не люблю или в оппозицию пошел! Это мой свободный выбор! А то что сарказм и юмор для многих это вообще загадка и не обьяснимые понятия так это тоже не моя проблема! Да я считаю что Василий погорячиося с крестами оливковыми на дверях....бывает....ну ,а с другой стороны это его выбор и нашлись те которые побежали это делать и нашлись такие как я, кто посмеялся. Заблокировал меня Ломоченко - это его выбор, это его право...кто-то открыт к критике, кто-то нет, кто-то готов это прочитать, послушать, посмотреть, а кому то проще "испариться, исчезнуть". И это право и выбор каждого, который тоже нужно уважать.... Так вот я куплю билет на Лопеса @teofimolopez и поставлю деньги на него. @favorit_favbet Это мой свободный выбор, мне он и как боксер и как человек приятнее и в моем выборе нет ничего антипатриатичного а темболее сепаратизма. Это мой выбор! МИР ТРУД МАЙ

Допис, поширений Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

Нагадаємо, Редкач звинуватив тренера Усика в тому, що він має російське громадянство.

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