Гарсія: Ломаченко без шансів програв би Кастільйо

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) би програв мексиканському боксеру Хосе Луїс Кастільйо.

Про це заявив відомий тренер Роберт Гарсія.

"Хто переміг би: Дієго Корралес чи Лома? Я думаю, Ломаченко. Дивлячись на те, як Мейвезер побив Корралеса, - це виглядало дійсно легко. Ломаченко зі своїми кутами і штуками. Напевно, Ломаченко. Рішенням, але він переміг би.

А Ломаченко проти Кастільйо? Кастільйо знищив би Ломаченко. Якщо це той Кастільо, що бився з Мейвезером, то у Ломи б не було шансів. Салідо побив його, а Кастільйо був набагато краще", - сказав Гарсія.