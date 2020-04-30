Малиновський покинув К2 Promotions

Джерело - xsport.ua.
Український боксер напівлегкої ваги Олег Малиновський (25-0, 7 КО) покинув промоутерську компанію К2 Promotions.
Про це розповів його тренер Станіслав Григорук.
"Ми зараз ведемо переговори, у нас є напрацювання щодо майбутнього в кар'єрі. Правда, у зв'язку з коронавірусів все зупинилося. Тому, в принципі, все добре. Коли вже буде конкретика, то ми все висвітлимо.
Ми вдячні компанії К2, все добре, у нас немає ніяких проблем. Олег зустрічався з Олександром Красюком, поговорив з ним, все добре.
У нас немає ніяких непорозумінь, ми вдячні цій компанії, але ми вважаємо, що потрібно йти вперед, адже 2 бої на рік - замало.
Олегу вже 32 роки, і сидіти в Україні, це не вихід. Потрібно виїжджати, потрібно битися і пробувати свої сили", - сказав Григорук.
Нагадаємо, Черкашин вказав, що K2 Promotions не інвестують у молодь.