 Малиновський покинув К2 Promotions | Бокс | Champion.com.ua
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Малиновський покинув К2 Promotions

Вчора 22:59 709 0
Станіслав Григорук прокоментував перспективи Олега Малиновського
Малиновський покинув К2 Promotions
#Малиновський, #К2 Promotions

Джерело - xsport.ua.

Український боксер напівлегкої ваги Олег Малиновський (25-0, 7 КО) покинув промоутерську компанію К2 Promotions.

Про це розповів його тренер Станіслав Григорук.

 "Ми зараз ведемо переговори, у нас є напрацювання щодо майбутнього в кар'єрі. Правда, у зв'язку з коронавірусів все зупинилося. Тому, в принципі, все добре. Коли вже буде конкретика, то ми все висвітлимо.

Ми вдячні компанії К2, все добре, у нас немає ніяких проблем. Олег зустрічався з Олександром Красюком, поговорив з ним, все добре.

У нас немає ніяких непорозумінь, ми вдячні цій компанії, але ми вважаємо, що потрібно йти вперед, адже 2 бої на рік - замало.

Олегу вже 32 роки, і сидіти в Україні, це не вихід. Потрібно виїжджати, потрібно битися і пробувати свої сили", - сказав Григорук.

Нагадаємо, Черкашин вказав, що K2 Promotions не інвестують у молодь.

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