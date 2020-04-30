Джошуа не планує битися з Усиком - промоутер

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа у 2020 році не планує битися з українцем Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Цього року Джошуа збирається боксувати лише один раз - у вересні або жовтні. Віддаю перевагу організувати бій з уболівальниками у Британії. Битися без фанатів - мій останній сценарій", - сказав Гірн.

Олександр Усик є офіційним претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Таким чином у 2020 році він не зможе скористатися своїм правом на бій з Джошуа.