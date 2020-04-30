 Тайсон: У бою з Ф'юрі потрібно діяти агресивно | Бокс | Champion.com.ua
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Тайсон: У бою з Ф'юрі потрібно діяти агресивно

Сьогодні 15:10 1086 0
Габарити і стиль - не головне для досягнення перемоги
Тайсон: У бою з Ф'юрі потрібно діяти агресивно
#Ф'юрі, #Тайсон

Джерело - Ring Magazine.

Проти чинного чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі потрібно проводити агресивно бій.

Про це заявив ексчемпіон світу Майк Тайсон.

"Проти суперника з габаритами Ф'юрі потрібно діяти агресивно, рухати головою і бути невловимим. Коли боксуєш з таким великим опонентом, ти стаєш легкою мішенню.

Потрібно атакувати, використовувати кути і уникати зручною для нього дистанції. Тобі потрібно працювати поблизу, і не можна залишатися на дистанції, яка дозволить більш крупному боксеру легко звільнитися.

Багато хто не розуміє, що габарити і стиль - це не найважливіше в рингу. До перемоги боксера призводить його бойовий дух. Чемпіонами стають завдяки рішучості, волі до перемоги і бажанням", - зазначив Тайсон.

Раніше, Тайсон повідомив про готовність повернутися на ринг.

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