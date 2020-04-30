Володар пояса WBC Continental Americas в першій середній вазі Сергій Богачук (17-0, 17 КО) не вважає свій 100% показник нокаутів досягненням.

Про це заявив сам боксер.

"У мене ще не було дуже серйозних суперників, на цей час. Найцікавіший для мене був суперник Тайрон Бронсон в бою за пояс. Це був хороший опонент, він коли починав, то перші 19 боїв все виграв в 1 раунді. Я у нього виграв. Це з усіх суперників, напевно, один був хороший.

Десь в соцмережах я бачив, що мене публікували поруч з братами Кличками і писали, що я 100% нокаутер. Однак мене ще рано з ними рівняти, я ще не боксував з хорошими боксерами в своїй вазі. Коли я почну боксувати з нормальною опозицією і за титули, тоді можна буде поговорити, а поки рано", - зазначив Богачук.