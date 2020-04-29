Чемпіон світу за версіями IBF і WBC в напівсередній вазі Еррол Спенс-молодший (26-0-1, 21 КО) міг би перемогти володаря чемпіонських титулів в 4-х дивізіонах непереможеного Флойда Мейвезера.

Про це заявив сам Cпенс.

"Я думаю, що побив би Флойда, будучи на піку і максимально сфокусованим. Флойд дуже міцний ментально. У нього залізні нерви. Мені б частіше довелося використовувати свій джеб. Багато бійців, як допустимо Оскар Де Ла Хойя, їм слід було більше бити джеб. Я б використовував мій джеб, викидав комбінації, спочатку обробляв корпус, а вже потім бив в голову. Тому що більшість хлопців, вони спочатку приділяють увагу голові і тільки потім працюють по корпусу. Але коли ти весь час полюєш за головою, тобі складніше в неї потрапити.

Так що я б бив в корпус, після чого переключився на голову, і потім спробував би його зламати фізично, тому що я знаю, що його неможливо надломити ментально. Він просто один з цих жорстких бійців, прямо як Шон Портер. Вам не зламати його психологічно. Ви можете зламати його тіло, але його дух завжди буде непохитний. Так що я б просто спробував перевершити його фізично", - зазначив Спенс.