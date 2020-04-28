Тренер Усика: У Редкача вже в 2006 році були проблеми з головою

Лапін поділився думкою про Редкача

Джерело - Xsport.

Тренер Олександра Усика Сергій Лапін з 2009 по 2015 рік не чув нічого про боксера Івана Редкача.

Про це заявив спеціаліст.

"Його [Редкача] я знаю ще по збірній з 2006 року. У нього вже тоді були проблеми з головою, тому його поведінка для мене не сталоа сюрпризом, але, тим не менш, ми ставилися до нього по-доброму, як до члена команди. З 2009 року я про нього не чув, до моменту 2015 або 2016 року, коли я натрапив на його фотографію з мексиканським паспортом, де я прочитав образливі і неповажні слова по відношенню до України, в якій він прожив усе своє свідоме життя", - сказав Лапін.

Раніше, Усик озвучив свою версію появи коронавірусу.

Нагадаємо, Джошуа зазначав, що хоче битися з Усиком, Вайлдером та Ф'юрі.