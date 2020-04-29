У суперважкій вазі найкращим боксером є британець Ентоні Джошуа.

Про це заявив олімпійський чемпіон 2008 року Рахім Чахкієв.

"Говорячи про тих, хто зараз б'ється в професійному боксі, якщо говорити про суперважку вагу, то я вважаю, що потенціал сильний є у Джошуа, поставлю його на перше місце.

Ну і поставлю на Усика, але йому в цій вазі ще треба обжитися. Хоча, якщо він зараз зустрінеться з Ф'юрі, то, на мій погляд, він виграє", - сказав Чахкієв.