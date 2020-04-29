Джервонта Девіс є одним з найкращих боксерів у світі і становить загрозу для абсолютно будь-якого суперника.

Про це заявив колишній чемпіон світу Шон Портер.

"Моя думка, що зараз Девіс - один з найкращих бійців в світі. Якщо у нього немає проблем із зайвою вагою, то він становить загрозу для абсолютно будь-якого боксера. Тож я впевнений, що Ломаченко він теж створить проблем.

Так, Лома давно знаходиться в ТОПі. Він володіє неймовірним досвідом, а його інтелект на зовсім іншому рівні, якщо порівнювати з іншими представниками легкої ваги. Але якщо існує хоч хтось, хто здатний стати викликом для Ломаченка - це Танк Девіс", - заявив Портер.