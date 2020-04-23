 Маскаєв: Кличко був ніхто. У мене він з кутка в куток літав | Бокс | Champion.com.ua
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Маскаєв: Кличко був ніхто. У мене він з кутка в куток літав
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Маскаєв: Кличко був ніхто. У мене він з кутка в куток літав

Сьогодні 15:10 2487 0
Маскаєв: Кличко був ніхто. У мене він з кутка в куток літав

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі росіянин Олег Маскаєв у 1990 році переміг українця Віталія Кличка. Спортсмени зустрілися у півфіналі чемпіонату збройних сил СРСР у Ташкенті. Маскаєв переміг достроково.

Про це розповів сам російський боксер.

"Для мене Кличко був ніхто в той час. Вже потім Віталій почав вигравати то там, то тут, а тоді він ще був прохідним суперником. Я пройшов його в першому раунді. Два рази влучив, пам'ятаю, по ньому, збив його з ніг. Рефері (Геннадій) Кокошкін навіть рахунок не відкривав. Тренер рушник викинув, так як зрозумів, що йому там робити зі мною нічого. Тому бій зупинили. Так, він говорить, що зламав руку. Як він міг зламати руку, якщо жодного разу не завдав ударц? З кутка в куток літав і два рази сів на дупу",- сказав Маскаєв.

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