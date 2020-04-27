Промоутерська компанія Top Rank працює переважно в напрямку Лас-Вегаса на випадок, якщо бої будуть проходити в Неваді.

Про це заявив глава компанії Боб Арум.

"Ми сподіваємося відновити нашу роботу в червні. Зараз ми працюємо з атлетичними комісіями в Неваді, Каліфорнії і Техасі. Ми хочемо переконатися, що коли повернемося, а бої, звісно, будуть проходити без глядачів, все буде зроблено належним чином.

Всіх учасників івентів будуть тестувати на коронавірус. І мова йде не тільки про тих, хто знаходиться біля рингу. Тестування - це ключовий момент. Ми сподіваємося, що кожного тижня зможемо влаштовувати два-три боксерські вечори.

Ми працюємо переважно в напрямку Лас-Вегаса на випадок, якщо бої будуть проходити в Неваді. Ми помістимо бійців на карантин, а потім вони зберуться в залі Top Rank, де зможуть тренуватися зі спаринг-партнерами. Зараз ми створюємо в нашому залі всі необхідні умови", - сказав Арум.