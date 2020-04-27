Санчес: Я готовий перемогти Джошуа прямо зараз

Проспект суперважкого дивізіону Френк Санчес може перемогти чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це заявив сам кубинський боксер.

"Я готовий перемогти Ентоні Джошуа прямо зараз, я впевнений на тисячу відсотків. Я бачив, як він б'ється, і я знаю свої здібності. У мене є базовий і аматорський досвід, і це добре.

Через мого стилю і того, що я побив боксера, який побив його, я впевнений, що зможу перемогти Джошуа", - сказав Санчес.