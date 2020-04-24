Лінарес надіється на реванш з Ломаченком

Венесуельський ексчемпіон світу в легкій вазі Хорхе Лінарес хоче отримати можливість ще одного бою проти українця Василя Ломаченка.

Про це розповів сам боксер.

"Реванш? Так, можливо, одного разу він відбудеться. У мене хороші стосунки з Ломаченком, в останній раз ми бачилися на Конгресі WBO в Японії. Він теж хоче цього бою, але тепер я набагато нижче його в рейтингу, так що мені необхідно піднятися.

Я дуже добре пам'ятаю, що підійшов до бою з Ломаченко в дуже хорошій фізичній формі. Бій з ним - неймовірний досвід, адже Василь - найкращий боєць, з яким я коли-небудь бився в своїй кар'єрі. Але я хочу реванш, тому старанно тренуюся", - заявив Лінарес.