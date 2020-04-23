Лопес вказав на психологічну перевагу над Ломаченком

Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес має психологічну перевагу над чемпіоном WBC, WBA і WBO Василем Ломаченком.

Про це розповів сам американський боксер.

"Ви знаєте, ми зуміли залізти в голову Ломаченку. Моєму батькові це точно вдалося зробити. Ніхто ніколи не бачив, як Ломаченко каже якесь лайно. Він пускає в хід тільки свої руки, б'є своїх суперників, відправляючи їх в невідомість. Він явно щось відчуває після наших слів. Він відчуває загрозу. Після всього сказаного він хоче подивитися в наші обличчя і запитати, чому ми його не поважаємо.

Я впевнений, що нокаутую Ломаченка. Неважливо, яка рука відправить його в нокаут, одна з них точно надере йому зад", - розповів Лопес.