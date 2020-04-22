Джошуа: Я прямую до бою з Ф'юрі, Пулєв не мій рівень

Ентоні Джошуа прокоментував бій з Тайсоном Ф’юрі

Чемпіон світу WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Ентоні Джошуа прагне зустрітися з Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів сам боксер.

"Я прямую до бою з Ф'юрі і переможу в цьому поєдинку, незалежно від котирувань букмекерів, бажання вболівальників і тих, хто в мені сумнівається. Я працюю, щоб перемогти Ф'юрі. Якоюсь мірою я вже дивлюся вперед, думаючи про те, що буде після бою з кульовим. Я планую пройти цю перешкоду, я так налаштований.

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Якщо говорити про Пулєва, то все-таки це не мій рівень. Я хочу боксувати з кращими і перемагати їх. Тому зараз думаю про те, як буду перемагати Ф'юрі. Як тільки Тайсон буде готовий, я прийму виклик до бою", - розповів Джошуа.

Нагадаємо, Джошуа назвав бій мрії.