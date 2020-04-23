Чемпіон світу WBC та IBF росіянин Артур Бетербієв може прийняти канадське громадянство

Про це розповів сам боксер.

"У мене є вид на проживання тут. Коли прийде час отримувати громадянство, у мене буде можливість вибрати - отримувати його чи ні. Але вид на проживання або громадянство - це зручно. Багато є позитивних моментів від того, що у мене є вид на проживання. У моїх двох дітей вже є канадські паспорти, оскільки вони тут народилися", - сказав Бетербієв.