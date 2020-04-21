Бій Ф'юрі - Вайлдер без уболівальників не відбудеться

Джерело - BoxingScene.
Великі бої на кшталт третього поєдинку Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер не має фінансового сенсу проводити без уболівальників.
Про це заявив промоутер Боб Арум.
"Другий бій Ф'юрі - Вайлдер приніс 17 мільйонів доларів від продажу квитків. Як їх можна замінити, якщо проводити бій без фанів? Ніяк.
Так що доведеться чекати, коли поєдинки можна буде проводити повноцінно з уболівальниками. Це занадто велика подія, щоб організувати з порожнім залом", - сказав Арум.
Бій попередньо запланований на осінь, але очікується, що в цьому році в США не будуть дозволені заходи з фанами.
Раніше, Лопес відмовиться битися з Ломаченком при пустих трибунах.